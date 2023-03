Die Auslosung der Vorrundengruppen für die Heim-EM 2024 der Handballer findet am 10. Mai in Düsseldorf statt.

Düsseldorf (SID) - Die Auslosung der Vorrundengruppen für die Heim-EM 2024 der Handballer findet am 10. Mai in Düsseldorf statt. Das gaben die Europäische Handballföderation EHF und der Deutsche Handballbund ( DHB) am Mittwoch bekannt. An dem Turnier (10. bis 28. Januar) nehmen 24 Mannschaften teil, sie werden auf sechs Gruppen verteilt.

In der Düsseldorfer Arena findet das Eröffnungsspiel der DHB-Auswahl statt. Über 40.000 der verfügbaren 50.000 Karten sind bereits verkauft. Es soll ein Weltrekord mit der höchsten Zuschauerzahl der Geschichte bei einem Handballspiel werden. "Das wird ein Erlebnis sein. Ich freue mich riesig auf diese Möglichkeit. Deswegen wird aber niemand nervös", sagte Bundestrainer Alfred Gislason.

Neben Deutschland stehen bisher Titelverteidiger Schweden, der EM-Zweite Spanien und Weltmeister Dänemark als Teilnehmer fest. Weitere Spielorte sind Berlin, Mannheim, München, Köln und Hamburg. In Köln finden auch die beiden Halbfinals und das Endspiel statt.