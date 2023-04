Köln (SID) - Der Verkauf der Tickets für die Handball-Europameisterschaft der Männer in Deutschland ist erfolgreich angelaufen. Wie der Deutsche Handball-Bund ( DHB) am Sonntag mitteilte, sind neun Monate vor dem Turnierstart bereits mehr als 100.000 Karten und damit 25 Prozent des Gesamtkontingents vergriffen. Für das Eröffnungsspiel mit dem deutschen Team am 10. Januar 2024 im Düsseldorfer Fußballstadion seien vorerst keine Plätze mehr verfügbar.

Schon Ende Januar war die Marke von 40.000 Tickets für die Auftaktpartie erreicht worden, derzeit stehen nur noch Kontingente für Sondergruppen wie die weiteren teilnehmenden Länder zur Verfügung. Der Verband will bei dem Spiel einen Zuschauer-Weltrekord im Handball aufstellen. Der bisherige Bestwert wurde 2014 in Frankfurt erzielt, als 44.189 Menschen die Bundesliga-Partie zwischen den Rhein-Neckar Löwen und dem HSV Hamburg besuchten.

Die nächste Verkaufsphase soll nach der Gruppen-Auslosung am 10. Mai beginnen. "Deutschland freut sich auf die EHF EURO 2024", sagte DHB-Vorstandschef Mark Schober und sprach von einer "überwältigenden" Nachfrage. Diese werde durch die Auslosung und den Verkaufsstart von Tageskarten "einen weiteren Schub erleben".

Neben Düsseldorf sind Berlin, Köln, Mannheim, München und Hamburg die weiteren Spielorte des Turniers. In der Berliner Mercedes-Benz Arena bestreitet die DHB-Auswahl ihre beiden weiteren Vorrundenspiele. An der EM, die mit dem Finale in der Kölner Lanxess Arena am 28. Januar endet, nehmen 24 Mannschaften teil, die auf sechs Gruppen verteilt werden.