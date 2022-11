Köln (SID) - Die Titelverteidigerinnen aus Norwegen und der dreimalige Olympiasieger Dänemark marschieren bei der Handball-EM der Frauen Richtung Halbfinale. Norwegen siegte am Samstagabend in der Gruppe I 27:25 (13:13) in Ljubljana gegen Schweden und liegt mit der Idealausbeute von sechs Punkten an der Tabellenspitze.

Die Däninnen hatten zuvor an gleicher Stelle problemlos 26:17 (14:8) gegen Kroatien gewonnen und stehen als Tabellenzweiter ebenfalls bei sechs Punkten. Allerdings hat Dänemark ein Spiel mehr als Norwegen bestritten und eine Niederlage auf dem Konto.

Am letzten Spieltag ( Mittwoch) treffen die beiden Topteams aufeinander, Norwegen kann mit einem Sieg am Montag gegen Gastgeber Slowenien bereits das Halbfinal-Ticket buchen.