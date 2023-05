Nationalspieler Fabian Wiede will nach seiner Absage für die WM wieder in die Handball-Nationalmannschaft zurückkehren.

Nationalspieler Fabian Wiede will nach seiner Absage für die WM wieder in die Handball-Nationalmannschaft zurückkehren. Mit Blick auf die Europameisterschaft 2024 in Deutschland erklärte der Linkshänder von den Füchsen Berlin wie schon der zuletzt pausierende Hendrik Pekeler seine Bereitschaft für ein Comeback.

"Ich möchte die Heim-EM unbedingt spielen", sagte Wiede der Handballwoche. Er stehe dazu im Austausch mit DHB-Sportvorstand Axel Kromer. Ein persönliches Gespräch mit Bundestrainer Alfred Gislason habe es jedoch noch nicht gegeben, sagte Wiede.

Wiede hatte seine WM-Teilnahme 2021 und 2023 aus verschiedenen Gründen abgesagt - und damit bei Gislason für Unmut gesorgt. Zuletzt wurde Wiede ebenso wie Pekeler bei Länderspielen und Lehrgängen nicht berücksichtigt.