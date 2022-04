Hamburg (SID) - Die deutschen Handballer können bei den entscheidenden WM-Play-offs gegen die Färöer in Bestbesetzung antreten. Bundestrainer Alfred Gislason nominierte am Freitag 18 Spieler für die Begegnungen am 13. und 16. April gegen den krassen Außenseiter. Angeführt wird das Aufgebot von Kapitän Johannes Golla, als Spielmacher ist unter anderem der bei der EM nicht berücksichtigte Juri Knorr dabei.

"Wir können nahezu wie geplant für die WM-Play-offs nominieren und haben das aktuell bestmögliche Team zusammen", sagte Gislason. Es gehe "um sehr viel für uns". Man werde "alles investieren, um die Aufgabe gegen die Färöer bereits vor eigenem Publikum so zu lösen, dass wir ein Polster mit ins Auswärtsspiel nehmen".

Das Hinspiel am 13. April (18.15 Uhr) wird in Kiel ausgetragen, die Entscheidung fällt drei Tage später in Torshavn (20.00 Uhr). Nur der Sieger qualifiziert sich für die WM im Januar 2023 in Polen und Schweden.

"Vor uns liegen zwei wichtige Spiele, in denen wir mit einer erfolgreichen Qualifikation den Weg zur Weltmeisterschaft gehen müssen", sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer: "Die Färöer haben deutlich mehr Qualität in ihrem Team, als dies womöglich viele auf dem ersten Blick erwarten. Trotzdem haben wir klar die Favoritenrolle inne."

Offiziell verabschiedet wird beim Hinspiel in Kiel der langjährige DHB-Leistungsträger Patrick Wiencek. Der 33 Jahre alte Kreisläufer des THW Kiel, der 159-mal für Deutschland auflief, hatte Anfang März seinen Rücktritt erklärt.

Das aktuelle Aufgebot der deutschen Handball-Nationalmannschaft:

Tor: Till Klimpke (HSG Wetzlar), Andreas Wolff (Vive Kielce)

Feld: Timo Kastening (MT Melsungen), Lukas Zerbe (TBV Lemgo Lippe), Marcel Schiller (Frisch Auf Göppingen), Lukas Mertens (SC Magdeburg), Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen), Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt), Tim Zechel (HC Erlangen), Luca Witzke (SC DHfK Leipzig), Julian Köster (VfL Gummersbach), Kai Häfner (MT Melsungen), Simon Ernst (SC DHfK Leipzig), Julius Kühn (MT Melsungen), Sebastian Heymann (Frisch Auf Göppingen), Juri Knorr (Rhein-Neckar-Löwen), Djibril M’Bengue (FC Porto), Fabian Wiede (Füchse Berlin)