Im Halbfinale der Heim-EM in Mönchengladbach verloren Deutschlands Hockeymänner im Penaltyschießen gegen England.

Deutschlands Hockeymänner müssen den Traum vom nächsten großen Titelgewinn und der direkten Olympia-Qualifikation begraben. Im Halbfinale der Heim-EM in Mönchengladbach verlor der amtierende Weltmeister überraschend am Freitagabend mit 4:5 im Penaltyschießen gegen den Weltranglistenfünften England, nach regulärer Spielzeit hatte es 0:0 gestanden. Die Briten treffen nun im Endspiel am Sonntag (15.00 Uhr) auf den Titelverteidiger aus den Niederlanden.

Die Niederlande, dem Team von Bundestrainer Andre Henning in der Vorrunde noch 0:3 unterlegen, hatten sich zuvor mit 3:2 (0:1) gegen Belgien durchgesetzt. Deutschland spielt am Sonntag gegen den Olympiasieger von 2021 um die Bronze-Medaille.

Die deutschen Frauen, die ebenfalls im Gladbacher Hockeypark um den EM-Titel und die damit einhergehende Olympia-Qualifikation gekämpft hatten, waren am Donnerstag im Halbfinale an Belgien gescheitert.