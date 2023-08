Deutschlands Hockeyfrauen sind mit einem deutlichen 4:0-Sieg gegen Schottland in die Heim-EM in Mönchengladbach gestartet.

Deutschlands Hockeyfrauen sind mit einem deutlichen Sieg in die Heim-EM in Mönchengladbach gestartet. Das Team von Bundestrainer Valentin Altenburg feierte zum Auftakt im gut gefüllten Hockeypark ein 4:0 (3:0) gegen Schottland. Sonja Zimmermann traf für die "Danas" in der ersten und letzten Minute (30.) der ersten Hälfte, Lisa Nolte (12.) erhöhte im ersten Viertel, Charlotte Stapenhorst (54.) setzte den Schlusspunkt.

"Es hat so viel Spaß gemacht, vor diesen unglaublichen Fans zu spielen", sagte Doppeltorschützin Zimmermann am Sportschau-Mikrofon: "Ein Traum ist wahr geworden. Als ich klein war, habe ich gesagt, hier will ich mal für Deutschland spielen." Mit Blick auf die nächste Partie fügte die 24-Jährige an: "Erst einmal werden wir ganz viel Schlafen und uns gut erholen, dann schauen wir uns die Engländerinnen ganz genau an."

Co-Kapitänin Nike Lorenz, die für den Auftakt wegen einer fiebrigen Infektion kurzfristig passen musste, hatte von den heimischen Fans im Vorfeld "was die Stimmung angeht, ein Megaturnier" gefordert und sich dadurch "einen Push" erhofft. Dieser Ansage ließen beide Seiten gegen Schottland Taten folgen. Bereits nach zehn Sekunden bekam Deutschland die erste Strafecke zugesprochen, die Zimmermann genauso eiskalt nutzte wie bei ihrem zweiten Versuch mit dem Pausenpfiff.

Die "Danas" blieben über die gesamte Partie tonangebend und erspielten sich immer wieder gute Möglichkeiten, Noltes Treffer fiel nach einem sehenswerten Doppelpass. Im Schlussabschnitt sorgten die sichere Abwehr und Stapenhorsts Treffer bei den Zuschauenden im Schatten des Borussia Parks für die erhoffte Hochstimmung.

Im zweiten Gruppenspiel am Sonntag (17.30 Uhr) trifft das DHB-Team auf England, dort könnte es bereits zu einer Vorentscheidung um den Gruppensieg kommen. Die Weltranglistensechsten hatten in der Eröffnungspartie am Freitagnachmittag ein ungefährdetes 3:0 (2:0) gegen Irland gefeiert.

Die deutschen Männer greifen am Samstag in das Turnier ein. Der amtierende Weltmeister trifft bei der "Titeljagd daheim" in der Vorrunde zunächst auf Wales (18.00 Uhr), anschließend warten Duelle mit Frankreich und Topfavorit Niederlande.