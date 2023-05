Deutschlands Handballer treffen bei der Heim-EM im kommenden Januar auf die Schweiz, Nordmazedonien und Frankreich. Das ergab die Auslosung am Mittwoch in Düsseldorf. Das Eröffnungsspiel, das mit mehr als 50.000 Fans für einen Zuschauer-Weltrekord in der Düsseldorfer Arena sorgen soll, bestreitet die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason am 10. Januar 2024 gegen die Eidgenossen. "Ich freue mich riesig darauf", sagte Gislason auf sportschau.de.

Die weiteren Partien der Vorrundengruppe A gegen den EM-22. Nordmazedonien (14. Januar) und Olympiasieger Frankreich (16. Januar) finden in Berlin statt. "Sehr interessant, das ist eine schöne Gruppe", sagte Gislason: "Es war klar, dass uns ein schwerer Gegner erwarten wird. Wir gehen in jedes Spiel, um es zu gewinnen."

Jeweils die ersten beiden Teams der sechs Vierergruppen erreichen die Hauptrunde. Das deutsche Team würde seine vier Hauptrundenspiele im Falle der sportlichen Qualifikation in der Kölner Lanxess Arena (18. bis 24. Januar) austragen, dort findet auch die Finalrunde (26. bis 28. Januar) statt. Die weiteren EM-Spielorte sind Mannheim, München und Hamburg.

Das erklärte Ziel des Deutschen Handballbundes (DHB) ist der Einzug ins Halbfinale. Klar ist bereits jetzt, dass Deutschland frühestens in der Finalrunde auf Weltmeister Dänemark, Titelverteidiger Schweden oder Mitfavorit Norwegen treffen kann. Bei der Weltmeisterschaft im vergangenen Januar hatte die DHB-Auswahl den fünften Platz belegt.