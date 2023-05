Boris Herrmann kehrt zur fünften Etappe des Ocean Race zurück und will in seinen Heimatgewässern angreifen.

Boris Herrmann blickt dem Start der "aufregenden" fünften Etappe des Ocean Race am Sonntag mit Vorfreude entgegen. "Es ist eine ikonische Hochseeregatta-Etappe, und es wird spannend bis zum Schluss. Derzeit könnte es für unser Team und für das Rennen insgesamt nicht besser laufen", sagte der 41-Jährige.

Am Sonntag (20.15 Uhr MESZ/Eurosport) fällt vor Newport/USA der Startschuss für den rund zehn bis zwölf Tage dauernden Streckenabschnitt gen Aarhus/Dänemark. Herrmann hatte die vierte Etappe ausgesetzt und will sein Team Malizia nun auf Erfolgskurs halten. "Endlich kommen wir in mein Heimatgewässer, die Ostsee", sagte er: "Diese Etappe ist sehr abwechslungsreich und wird ein Sprint im schnellen Rhythmus durch den Atlantik sein."

In der Gesamtwertung liegt Malizia gleichauf mit dem US-amerikanischen Team 11th Hour Racing auf Rang zwei, einen Punkt hinter der führenden Schweizer Crew Holcim-PRB. "Wir hoffen, dass wir auf der kommenden Etappe Punkte einheimsen, die werden ja schließlich doppelt gewertet", sagte Herrmann der Mediengruppe Münchner Merkur/tz: "Wir haben ein Boot, das bei rauen Bedingungen sehr schnell ist. Da hoffen wir schon auf ein gutes Ergebnis."