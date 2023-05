Boris Herrmann will auf dem 3500 Seemeilen langen Teilstück aus dem US-amerikanischen Newport ins dänische Aarhus mit seiner Crew weiter angreifen.

Boris Herrmann und sein Team Malizia sind mit großen Zielen in die fünfte Etappe des Ocean Race gestartet. Auf dem 3500 Seemeilen langen Teilstück aus dem US-amerikanischen Newport ins dänische Aarhus will der deutsche Skipper mit seiner Crew in dem engen Klassement weiter angreifen.

"Wir sind sehr zuversichtlich, was unser Boot und das Team angeht, und wir versuchen, uns Schritt für Schritt weiterzuentwickeln", sagte Herrmann: "Wir hoffen natürlich, dass wir noch weiter nach vorne komme, während dieser Etappe noch mehr lernen und es den anderen vier Teams so schwer wie möglich machen, an der Spitze zu stehen."

In der Gesamtwertung liegt Malizia gleichauf mit dem US-amerikanischen Team 11th Hour Racing auf Rang zwei, einen Punkt hinter der führenden Schweizer Crew Holcim-PRB. Herrmann hatten den vierten Abschnitt ausgesetzt und will sein Team Malizia nun auf der zehn bis zwölf Tage langen Herausforderung auf Erfolgskurs halten.