Hamburg (SID) - Beste Stimmung an Bord der Malizia-Seaexplorer: Das Team um Skipper Boris Herrmann hat in der Zwischenwertung der Königsetappe des Ocean Race den zweiten Platz belegt und war damit nach den schweren Problemen zum Auftakt hochzufrieden.

"Ich bin so glücklich, dass wir die Linie als Zweiter überquert haben. Wir haben wirklich hart gepusht, und diese Platzierung bedeutet uns als Team sehr viel", sagte Herrmann, der mit seiner Crew dadurch in der Gesamtwertung auf Rang drei von fünf Mannschaften vorrückt. Vor Malizia liegen das 11th Hour Racing Team ( USA) und Holcim-PRB ( Schweiz), das auf dem Weg von Kapstadt nach Itajai in Brasilien führt.

Malizia hatte an den ersten Tagen der am 26. Februar gestarteten dritten von sieben Etappen unter anderem ein Segel verloren und musste einen Riss im Mast aufwändig reparieren, erholte sich davon aber gut. "Wir haben die Balance gefunden und das Boot segelt bei diesen Bedingungen erstaunlich gut", sagte Herrmann.

Am Montagmorgen befanden sich die vier noch in der Etappe verbliebenen Boote südlich von Tasmanien. Rund 7500 von 12.750 Seemeilen hatten sie noch vor sich bis zum Ziel.