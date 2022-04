Köln (SID) - Der Automobil-Weltverband FIA hat wegen des Zeigen des Hitlergrußes eine Untersuchung gegen den russischen Kart-Fahrer Artjom Sewerjuchkin eingeleitet. Eine Entscheidung über das Strafmaß gegen den 15-Jährigen solle in Kürze bekannt gegeben werden, teilte der Veranstalter FIA am Montag mit.

Sewerjuchkin hatte sich am Sonntag nach seinem Sieg bei der europäischen Kart-Rennserie in Portimao während der Nationalhymne auf dem Siegerpodest zunächst zwei Mal mit der Faust auf die Brust geschlagen und anschließend den rechten Arm gehoben. In der Folge brach der Fahrer in Gelächter aus.

Sewerjuchkin ging in Portugal wegen der Sanktionen gegen Russland infolge des Ukraine-Kriegs unter italienischer Flagge an den Start. Die FIA schrieb in ihrer Stellungnahme von einem "inakzeptablen Verhalten".