Die deutschen Hockey-Damen haben die ProLeague-Station in Amsterdam ohne das erhoffte Erfolgserlebnis verlassen müssen. In seinem vierten und letzten Spiel in den Niederlanden kassierte das Team von Bundestrainer Valentin Altenburg gegen Kellerkind Neuseeland nach Torflaute in der regulären Spielzeit mit 1:3 im Shootout seine dritte Niederlage.

Im Gesamtklassement ist den "Danas" Rang fünf unter den neun Teilnehmernationen sicher. Als Gewinner der diesjährigen ProLeague-Runde stehen bereits die Niederlande fest.

Auf dem Weg zur Heim-EM in Mönchengladbach (19. bis 27. August) reist die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes ( DHB) nach Antwerpen weiter. In Belgien stehen für Altenburgs Mannschaft am Freitag und Montag (beide 18.10 Uhr) gegen Schlusslicht USA die beiden letzten Saisonspiele der Serie auf dem Programm.