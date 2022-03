Mönchengladbach (SID) - Die deutschen Hockey-Frauen haben auch das zweite Duell mit den USA für sich entschieden. In Abwesenheit des positiv auf das Coronavirus getesteten Bundestrainers Valentin Altenburg gewann Deutschland in Mönchengladbach 4:0 (1:0) und feierte den dritten Erfolg nacheinander in der Pro League. Am Samstag hatte Deutschland das erste USA-Spiel mit 2:0 gewonnen, davor gab es am Mittwoch ein 3:0 gegen Spanien.

Lena Micheel (22.), Sonja Zimmermann (47.), Charlotte Gerstenhöfer (50.) und Elisa Gräve (52.) schossen den auch in der Höhe verdienten Sieg heraus. In der Schlussphase vergab das Team noch Möglichkeiten auf weitere Treffer.

Die deutschen Männer hatten am Samstag beim Debüt von Gonzalo Peillat ebenfalls einen Sieg geholt. Der gebürtige Argentinier war beim 2:1 (1:0) gegen Spanien nach einer Strafecke erfolgreich, am Sonntag (14.30 Uhr/DAZN) folgt der zweite Vergleich mit den Iberern.