Köln (SID) - Knapp sechs Wochen nach dem WM-Triumph ist die deutsche Hockey-Nationalmannschaft wieder im Länderspiel-Alltag angekommen. Im indischen Rourkela unterlag das Team von Bundestrainer Andre Henning dem Gastgeber in der Pro League mit 2:3 (0:1). Am 29. Januar hatten die Männer des Deutschen Hockey-Bundes ( DHB) im indischen Bhubaneswar ihren dritten WM-Titel nach 2002 und 2006 gefeiert.

"Das war eine mehr als ordentliche Vorstellung, die mindestens ein Unentschieden verdient gehabt hätte", sagte Henning nach der Partie vor 21.800 Zuschauenden: "Wir haben heute genug Chancen und Ecken für mindestens drei Tore. Unter den Umständen und für den Zeitpunkt der Saison ist das alles vertretbar. Wir können uns hier aber noch steigern."

Harmanpreet Singh (30.) und Sukhjeet Singh (31., 42.) brachten den Rekord-Olympiasieger klar in Front, nachdem Deutschland in der Frühphase des Spiels aus fünf Strafecken in direkter Folge kein Kapital hatte schlagen können. Paul-Philipp Kaufmann (45.) und Michel Struthoff (58.) verkürzten. Es war die dritte Niederlage für Deutschland im fünften Saisonspiel der Pro League.

"Wir glauben, dass die Mannschaft noch echt viel Potenzial hat", hatte Henning vor dem Pro-League-Viererpack in Indien gesagt. Nächster Gegner am Samstag ist der WM-Halbfinalgegner Australien (14.40 Uhr MEZ/DAZN). "Ich bin sehr glücklich darüber, dass wir so starke Gegner bekommen, die uns fordern werden", meinte Henning mit Blick auf die jeweils zwei Duelle mit Indien und Australien.

Die Spiele in der erstklassig besetzten Pro League dienen der deutschen Mannschaft zur Vorbereitung auf die Heim-Europameisterschaft in Mönchengladbach (18. bis 27. August).