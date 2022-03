Die deutschen Hockeyspielerinnen haben in der Pro League ihren zweiten Sieg in Folge gefeiert.

Köln (SID) - Die deutschen Hockeyspielerinnen haben in der Pro League ihren zweiten Sieg in Folge gefeiert. In der heißen Phase der WM-Vorbereitung gewann das Team des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) in Mönchengladbach am Samstag mit 2:0 (0:0) gegen die USA. Am Mittwoch hatte die deutsche Auswahl mit einem 3:0 gegen Spanien ihren ersten Sieg eingefahren.

Nele Aring (35.) und Sonja Zimmermann (45.) trafen für das Team von Bundestrainer Valentin Altenburg. Am Sonntag (12.00 Uhr) treffen die DHB-Frauen ebenfalls in Mönchengladbach erneut auf die USA. Die Weltmeisterschaft findet vom 1. bis 17. Juli in Spanien und den Niederlanden statt.