Köln (SID) - Die deutschen Hockeyspielerinnen haben in der Pro League ihren ersten Sieg geholt. In der heißen Phase der WM-Vorbereitung gewann das Team des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) am Mittwoch in Düsseldorf mit 3:0 (1:0) gegen Spanien. Am Vortag hatte die deutsche Auswahl nach einem 2:2 das anschließende Penaltyschießen gegen den WM-Gastgeber verloren.

Pia Maertens (12./43.) und Lena Micheel (36.) trafen für das Team von Bundestrainer Valentin Altenburg. Schon am Samstag und Sonntag geht es für die DHB-Frauen in Mönchengladbach mit zwei Spielen gegen die USA weiter, in denen Altenburg viel ausprobieren und weitere Erkenntnisse für den Jahreshöhepunkt gewinnen will.

Die Weltmeisterschaft findet vom 1. bis 17. Juli in Spanien und den Niederlanden statt.