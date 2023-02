Köln (SID) - Die deutschen Hockey-Frauen wollen den WM-Coup der Männer-Nationalmannschaft für ihre kommenden Aufgaben in der Pro League als Ansporn nutzen. "Diese Inspiration nehmen wir natürlich gerne mit", sagte Bundestrainer Valentin Altenburg vor den Partien in Australien gegen China und die Gastgeberinnen.

Der Titelgewinn der Männer in Indien habe auch der Auswahl um Kapitänin Nike Lorenz "ein richtig gutes Gefühl gegeben", erklärte Altenburg. Nach fünf Punkten aus den ersten vier Spielen trifft Deutschland am Samstag (6.40 Uhr/DAZN) in Sydney zuerst auf die Chinesinnen, die am Freitag gegen Australien ihr erstes Saisonspiel bestreiten.

Die vorigen Testspiele gegen dieselben Gegner "haben uns extrem geholfen", sagte Altenburg: "Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir schon im ersten Spiel China richtig gefährlich werden können." Spielführerin Lorenz forderte ein "freudiges Spiel nach vorne", in der Defensive soll das Team am besten "komplett dicht halten".

Die letzten Spiele in der Pro League liegen bereits mehr als zwei Monate zurück. Im November hatte die deutsche Auswahl ihre ersten vier Partien absolviert, dort zweimal aber nur im Penaltyschießen gewonnen. Nach regulärer Spielzeit warten die "Danas" noch auf einen Erfolg.