Die deutschen Hockey-Frauen treffen bei der Weltmeisterschaft in den Niederlanden und Spanien im Halbfinale auf Argentinien.

Köln (SID) - Die deutschen Hockey-Frauen treffen bei der Weltmeisterschaft in den Niederlanden und Spanien im Halbfinale auf Argentinien. Der zweimalige Weltmeister gewann am Mittwoch sein Viertelfinale mit 1:0 (0:0) gegen England und ist am Samstag (21.30 Uhr/DAZN) im spanischen Terrassa nun nächster Gegner der deutschen Auswahl.

Mit den Südamerikanerinnen haben die DHB-Frauen noch eine WM-Rechnung offen. Bei der letzten deutschen Halbfinal-Teilnahme 2010 zerstörte Argentinien den Titel-Traum der "Danas", die seit mittlerweile 24 Jahren auf eine WM-Medaille warten.