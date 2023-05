Trotz des deutlichen Sieges von Champions-League-Sieger Telekom Baskets Bonn zum Play-off-Auftakt in der BBL musste Tuomas Iisalo erstmal durchatmen.

Trotz des deutlichen Sieges von Champions-League-Sieger Telekom Baskets Bonn zum Play-off-Auftakt in der Basketball Bundesliga ( BBL) musste Tuomas Iisalo erstmal durchatmen. "Das war die schwierigste Aufgabe meiner Trainerkarriere", sagte der Finne nach dem 94:63 (38:33) gegen die Niners Chemnitz bei MagentaSport. Grund dafür war die kurze Vorbereitung nach dem Final Four im Europapokal. Es sei nicht einfach gewesen, die richtigen Worte zu finden.

"Es war ein krasses Wochenende und wir mussten das Blatt schnell wenden", sagte Sebastian Herrera und fügte an: "Wir haben uns gepusht und in der zweiten Halbzeit den Faden wiedergefunden." Herrera machte damit deutlich, dass der Hauptrundensieger durchaus Probleme mit dem Achtplatzierten hatte.

Am Sonntag hatte Bonn das Final-Four-Turnier der Champions League in Malaga gewonnen und war schon am Mittwoch wieder auf höchsten Niveau gefordert worden.