Köln (SID) - Der Mexikaner Pato O'Ward hat in der IndyCar-Serie seinen zweiten Saisonsieg eingefahren. Der 23-Jährige vom Team Arrow McLaren SP lag nach 300 Runden auf dem Iowa Speedway in Newton rund vier Sekunden vor Will Power (Team Penske) aus Australien. Powers Teamkollege Scott McLaughlin (Neuseeland) komplettierte das Podium.

Nach dem zwölften Saisonrennen führt der frühere Formel-1-Pilot Marcus Ericsson weiter die Gesamtwertung mit 403 Punkten vor Power (395) an. Der Schwede Ericsson, der mit den Indianapolis 500 das wichtigste Rennen der US-Serie gewonnen hatte, fuhr in Iowa auf den sechsten Platz.

Am Samstag hatte Josef Newgarden das erste von zwei Rennen in Iowa gewonnen. Der US-Amerikaner vom Team Penske sicherte sich den Sieg über 250 Runden vor O'Ward. In einer Woche geht die Serie beim Grand Prix in Indianapolis weiter. Insgesamt stehen 17 Rennen an.