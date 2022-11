Köln (SID) - Das Internationale Paralympische Komitee (IPC) hat Russland und Belarus auf seiner Generalversammlung in Berlin mit sofortiger Wirkung suspendiert. Grund dafür ist laut Mitteilung, dass die nationalen Komitees derzeit nicht in der Lage seien, "den Mitgliedschaftsverpflichtungen gemäß der IPC-Satzung nachzukommen".

Bei 16 Enthaltungen gab es 64 Stimmen für und 39 Stimmen gegen eine Suspendierung der Russen. Im Fall Belarus war das Ergebnis mit 54:45 (bei 18 Enthaltungen) knapper. Die Paralympischen Spiele von Peking fanden im Frühjahr wegen des Ukraine-Krieges ohne russische und belarussische Sportler statt, nachdem das IPC diese vor einer Kehrtwende noch als neutrale Athleten unter paralympischer Flagge zugelassen hatte.

Zu den Verpflichtungen gehöre, "sicherzustellen, dass im Sport innerhalb der Paralympischen Bewegung der Geist des Fair Play herrscht, die Sicherheit und Gesundheit der Athleten geschützt und grundlegende ethische Prinzipien gewahrt werden", hieß es in der IPC-Mitteilung. Auch "nichts zu unternehmen (aktiv oder durch Unterlassung), was dem Zweck oder den Zielen des IPC zuwiderläuft".

"Als IPC-Präsident möchte ich, dass wir in einer Welt leben, in der der Sport die Welt in einem friedlichen Wettbewerb vereint und es den Athleten ermöglicht, in einer sicheren Umgebung nach besten Kräften gegen ihre Rivalen anzutreten", sagte Andrew Parsons.

Die Situation des Weltsports sei "hochbrisant und komplex. Ich hoffe und bete, dass der Konflikt in der Ukraine so schnell wie möglich endet, der Frieden gesichert ist und keine weiteren unschuldigen Menschenleben verloren oder beeinträchtigt werden."

Die NPCs aus Russland und Belarus können gegen die Entscheidung Berufung einlegen. Sollte einem Einspruch nicht stattgegeben werden, kann nur die Generalversammlung die Suspendierung aufheben. Die nächste soll im letzten Quartal 2023 stattfinden.