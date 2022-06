Frankfurt am Main (SID) - Triathlet Paul Schuster hat das Podium bei der Ironman-EM in Frankfurt knapp verpasst. Der 33-Jährige aus Darmstadt wurde am Sonntag nach 3,86 Kilometern Schwimmen, 180,2 Kilometern Radfahren und dem abschließenden Marathon über 42,195 Kilometer Vierter. In Abwesenheit der Topstars um den dreimaligen Weltmeister Jan Frodeno (Saarbrücken) sicherte sich der Franzose Denis Chevrot den Tagessieg.