Vier der besten Langstrecken-Triathleten der Welt wagen am 5. oder 6. Juni auf dem Lausitzring einen äußerst ambitionierten Rekordversuch.

Frankfurt am Main (SID) - Vier der besten Langstrecken-Triathleten der Welt wagen am 5. oder 6. Juni auf dem Lausitzring einen äußerst ambitionierten Rekordversuch. Im Rahmen des Projekts Pho3nix Sub7 und Sub8 wollen der norwegische Olympiasieger Kristian Blummenfelt und der britische Doppelolympiasieger Alistair Brownlee als erste Menschen bei einem Ironman die Marke von sieben Stunden knacken. Bei den Frauen peilen die dreimalige Hawaii-Zweite Lucy Charles-Barclay aus Kanada und die Schweizer Olympiasiegerin Nicola Spirig die erste Zeit unter acht Stunden an.

Für die Rekordversuche über 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,195 km Laufen sollen am Lausitzring nahezu Laborbedingungen geschaffen werden. Geschwommen wird im Senftenberger See, der eine geradlinige Strecke mit wenigen Wendepunkten ermöglicht. Während des Radabschnitts werden die Athleten auf dem 5,85 Kilometer langen Testoval der Rennstrecke ebenso von Tempomachern unterstützt wie beim anschließenden Marathon.

"Dies ist ein außergewöhnlicher Rekordversuch, bei dem für unsere Athleten alles stimmen muss", sagte Chris McCormack, zweimaliger Ironman-Weltmeister und CEO des Veranstalters Mana Sports. Es gehe darum "die Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit neu zu definieren und das Unmögliche möglich zu machen." Zeitzone, Klima, Wind, Höhe, Streckenführung und -oberfläche mache den Lausitzring zur optimalen Location.

Bei den Männern müsste zum Erreichen des Ziels die Bestmarke um mehr als 21 Minuten unterboten werden, die schaffte Blummenfelt erst im November 2021 beim Ironman Mexiko. Die Frauen müssten die fast elf Jahre alte Weltbestzeit der Britin Chrissie Wellington um gut 18 Minuten drücken.