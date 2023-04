Der italienische Motorrad-Rennfahrer Fabrizio Giraudo ist bei einem Amateurrennen am Sonntag in Misano tödlich verunglückt.

Köln (SID) - Der italienische Motorrad-Rennfahrer Fabrizio Giraudo ist bei einem Amateurrennen am Sonntag in Misano tödlich verunglückt. Der 46-Jährige war ausgangs der ersten Runde in einen Crash mit drei anderen Motorrädern verwickelt, er kam zu Fall und wurde von einer nachfolgenden Maschine überrollt. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen starb Giraudo noch an der Unfallstelle.