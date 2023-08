Nach dem Scheitern der italienischen Fußballerinnen in der WM-Vorrunde kündigte Trainerin Milena Bertolini ihren Abschied an.

Nach der 2:3-Niederlage gegen Südafrika und dem Scheitern der italienischen Frauenfußball-Nationalmannschaft in der WM-Vorrunde in Australien und Neuseeland hat Italiens Trainerin Milena Bertolini ihren Abschied angekündigt. Ihr Vertrag läuft am 31. August aus.

"Abgesehen von der Niederlage hoffe ich, dass ich im Frauenfußball in Italien ein Erbe hinterlasse", sagte die 57-Jährige, die seit 2017 die italienische Frauen-Auswahl betreut hatte. Das vorzeitige Scheitern bei der WM bedauerte Bertolini sehr. "Wir haben hart gearbeitet, um die Vorrunde zu überstehen, es ist uns aber nicht gelungen", meinte die Trainerin.