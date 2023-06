Die Formel E macht in ihrer Jubiläumssaison erstmals in Tokio Halt. Die japanische Metropole ist 2024 eine von 13 Stationen, im zehnten Jahr der Elektrorennserie soll es 17 Läufe geben. Das geht aus dem am Dienstag von der Formel E und dem Automobil-Weltverband FIA veröffentlichten vorläufigen Kalender hervor.

Die neue Saison beginnt am 13. Januar erneut in Mexiko-Stadt. Drei Austragungsorte im vorläufigen Kalender stehen noch nicht fest. In Berlin wird am 11./12. Mai gefahren, das Finale findet am 20./21. Juli in London statt.

Der Lauf in Tokio ist für den 30. März angesetzt. Die 22 Fahrer aus elf Teams werden mit ihren Gen3-Rennwagen auf den Straßen rund um das Kongresszentrum Tokyo Big Sight am Ufer der Tokyo Bay um WM-Punkte kämpfen. "Das Rennen wird nicht nur die Verbreitung von emissionsfreien Fahrzeugen unterstützen, sondern auch eine wunderbare Gelegenheit bieten, die internationale Präsenz Tokios zu stärken", sagte Yuriko Koike, Gouverneurin der Präfektur Tokio.