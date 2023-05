Judoka Seija Ballhaus (Großhadern) ist bei den Weltmeisterschaften in Doha/Katar an Olympiasiegerin Nora Gjakova gescheitert.

Judoka Seija Ballhaus (Großhadern) ist bei den Weltmeisterschaften in Doha/Katar an Olympiasiegerin Nora Gjakova aus dem Kosovo gescheitert und aus dem Medaillenrennen. In der Klasse bis 57 kg unterlag die 22-Jährige durch Ko-uchi Gari. Nach einem Freilos in der ersten Runde hatte Ballhaus zuvor Marica Perisic/Serbien besiegt.

Pauline Starke ( Hannover) musste sich ebenfalls in der 57-kg-Gewichtsklasse der französischen Olympia-Silbermedaillengewinnerin Sarah Cysique in der zweiten Runde geschlagen geben. Alexander Gabler (Remscheid/73 kg) unterlag bereits in Runde eins dem US-Amerikaner Jack Yonezuka. "Ich hab selten so einen schlechten Kampf gemacht", sagte Gabler voller Enttäuschung.