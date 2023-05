Zum Abschluss der Judo-Weltmeisterschaften in Doha hat das deutsche Mixed-Team eine Medaille verpasst.

Zum Abschluss der Judo-Weltmeisterschaften in Doha hat das deutsche Mixed-Team eine Medaille verpasst. Im Mannschaftswettbewerb unterlag die Auswahl des Deutschen Judo-Bundes ( DJB) im Duell um Bronze Georgien mit 2:4 und erreichte damit den fünften Platz. Bei der vergangenen WM in Taschkent hatte sich Deutschland Bronze gesichert.

Damit tritt die deutsche Mannschaft mit einer WM-Medaille im Gepäck die Heimreise aus Katar an. Giovanna Scoccimarro ( Vorsfelde) hatte am vergangenen Donnerstag in der Klasse bis 70 kg Silber gewonnen.

Nach einem Freilos zum Auftakt setzte sich das deutsche Mixed-Team am Sonntag zunächst souverän mit jeweils 4:0 gegen Kasachstan und Marokko durch. Dann folgte ein 1:4 im Halbfinale gegen Frankreich und die Niederlage gegen die georgische Mannschaft.

Die Franzosen unterlagen im Anschluss an den Sieg gegen Deutschland in einer Wiederauflage des letztjährigen Finals erneut gegen Japan (3:4). Im Mixed-Team setzt sich die Auswahl durch, die sich zuerst vier Einzelsiege erkämpft.