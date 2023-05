Am vorletzten Tag der Judo-Weltmeisterschaften in Doha ist die deutsche Mannschaft ohne Medaille geblieben.

In der Klasse der Männer über 100 kg scheiterte Losseni Kone (Langenhorn) in der dritten Runde an dem Brasilianer Rafael Silva. Landsmann Jonas Schreiber (Annen) unterlag in seinem Auftaktkampf Tamerlan Baschajew, der bei den Olympischen Spielen in Tokio Bronze gewonnen hatte. Der Russe trat in Katar als neutraler Athlet an.

Die Weltmeisterschaften enden am Sonntag mit dem Mixed-Team-Wettbewerb. Die Auswahl des Deutschen Judo-Bundes ( DJB) gewann bislang eine Medaille. Giovanna Scoccimarro ( Vorsfelde) hatte am Donnerstag in der Klasse bis 70 kg Silber geholt.