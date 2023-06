Elena Lilik hat den deutschen Slalomkanuten zum Saison-Auftakt beim Weltcup in Augsburg den ersten Sieg im Kajak-Einer beschert.

Elena Lilik hat den deutschen Slalomkanuten zum Saison-Auftakt beim Weltcup in Augsburg gleich den ersten Sieg beschert. Die 24-Jährige setzte sich am Freitag im Kajak-Einer durch, die Wahl-Italienerin Stefanie Horn und Viktoria Wolffhardt aus Österreich folgten auf den Plätzen. "Am Ende war ich überrascht über den großen Abstand", sagte Lilik, die 4,29 Sekunden vor Horn lag.

Auf Augenhöhe war lange Zeit Ricarda Funk. Vier Tore vor Schluss lag die Olympiasiegerin gar auf Siegkurs, dann unterlief ihr ein Fahrfehler. "Ich habe es verbockt", sagte Funk später, "ich war ein bisschen zu weit rechts, die Anfahrt hat nicht ganz gesessen und dann war auch noch die Walze relativ klein in dem Moment."

Bei den Männern fuhr Hannes Aigner zu Bronze. Der 34-Jährige qualifizierte sich als Zehnter nur haarscharf für das Kajak-Finale, musste sich dort aber nur dem Italiener Giovanni de Gennaro und dem Briten Joseph Clarke geschlagen geben.