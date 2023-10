Nach der enttäuschenden WM haben die deutschen Slalomkanuten zum Auftakt des Weltcup-Finals in Paris für Achtungserfolge gesorgt. Canadier-Spezialist Franz Anton paddelte am Freitag auf der Strecke für die Olympischen Spiele im kommenden Jahr auf den zweiten Platz. "Ich bin sehr glücklich, dass die Saison mit einem guten Ergebnis zu Ende geht", sagte der Ex-Weltmeister.

In Abwesenheit von Olympiasiegerin Ricarda Funk (Corona-Infektion) verpassten die deutschen Kajak-Frauen dagegen das Podest. Elena Lilik landete auf Rang vier, war aufgrund von Platz zwei im Gesamtweltcup dennoch glücklich. "Ich bin super zufrieden, wie ich mich von Lauf zu Lauf reingekämpft habe", sagte die 25-Jährige, die in der vergangenen Woche noch mit einer Gehirnerschütterung zu kämpfen hatte.

Enttäuschender verlief der erste Finaltag für Sideris Tasiadis. Der Olympia-Dritte von Tokio patzte im Halbfinale an einem Tor und verpasste den Endlauf. Für das deutsche Team, das bei der WM vor zwei Wochen überraschend keine Medaille geholt hatte, stehen am Samstag noch die Entscheidungen im Männer-Kajak und Frauen-Canadier an, am Sonntag dazu die Rennen im Kajak-Cross.