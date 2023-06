Olympiasiegerin Ricarda Funk ist beim zweiten Kanuslalom-Weltcup der Saison knapp am Sieg vorbeigefahren. Die 31-Jährige aus Bad Neuenahr musste sich im Kajak-Einer in Prag nach einer Stangenberührung mit +4,63 Sekunden Rückstand lediglich der fehlerfreien Dominatorin Jessica Fox aus Australien geschlagen geben. Elena Lilik, die beim Weltcup-Auftakt in Augsburg in der Vorwoche triumphiert hatte, schied am Freitag im Halbfinale aus.

Hannes Aigner verfehlte das Podest im Kajak-Einer trotz einer Fahrt ohne Stangenberührung deutlich. Beim Sieg des tschechischen Olympiasiegers Jiri Prskavec erreichte der Olympia-Dritte von London und Tokio mit 6,34 Sekunden Rückstand den neunten Platz.

Saisonhighlight der Slalomkanuten ist die WM im britischen Lee Valley an (19. bis 24. September).