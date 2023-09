Slalom-Kanutin Elena Lilik hat beim Weltcup in Spanien im Kajak-Cross triumphiert. Die 24-Jährige aus Augsburg gewann am Sonntag in La Seu d'Urgell vor der Britin Kimberley Woods und Kanuslalom-Olympiasiegerin Ricarda Funk aus Bad Kreuznach. "Ich bin so aufgeregt. Ich hatte einen neuen Look, ich habe einen neuen Helm und ein neues Boot und ich denke, das war einfach der Glücksbringer", sagte Lilik. Kajak-Cross ist 2024 in Paris erstmals olympische Disziplin.