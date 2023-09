Olympiasiegerin Ricarda Funk hat bei der Kanuslalom-WM im englischen Lee Valley die Qualifikation im Kajak-Einer gewonnen und steht im Halbfinale. Auch Elena Lilik kam am Donnerstag als Sechste direkt weiter, Jasmin Schornberg (59.) muss dagegen auf der Olympiastrecke von 2012 in den Hoffnungslauf am Nachmittag.

Bei den Männern qualifizierten sich Stefan Hengst (4.) und Hannes Aigner (28.), Olympia-Bronzegewinner von London 2012 und Tokio 2021, für die zweite Runde. Noah Hegge (82.) hat wie Schornberg noch über den Umweg Hoffnungslauf die Chance, sich ins Halbfinale zu kämpfen.

Die Halbfinal- und Finalläufe finden am Samstag (ab 11.00 Uhr MESZ) statt. Im nicht olympischen Team-Wettkampf hatten die Boote des Deutschen Kanu-Verbandes ( DKV) eine Medaille verpasst. Die ersten Einzel-Entscheidungen fallen am Freitag im Canadier.