Das Segeltalent Ole Schweckendiek hat zum Auftakt der Kieler Woche ein Ausrufezeichen gesetzt. Dem 18 Jahre alten Abiturienten von der Förde gelang am Sonntag bei leichtem Wind ein Tagessieg in der olympischen ILCA-7-Klasse. "Das ist natürlich schön, und ich nehme es gern mit. Aber es ist eben auch nur ein Rennen", sagte der U21-Weltmeister des vergangenen Jahres.

Auch in der 470er-Mixed-Klasse liegen die Athleten des Deutschen Segler-Verbandes vorn: Die erste Gesamtführung teilen sich punktgleich Theres Dahnke und Matti Cipra (Plau am See) sowie Simon Diesch aus Friedrichshafen und Anna Markfort ( Kiel). Malte und Anastasiya Winkel aus Kiel sind einen Zähler zurück Dritte.

Die Tokio-Bronzemedaillengewinner Paul Kohlhoff/Alica Stuhlemmer waren mit ihrem Auftakt im Nacra-17 nicht gänzlich glücklich. "Wir haben den Schaden in Grenzen gehalten", sagte Kohlhoff zu Gesamtrang drei: "Wir sind frisch aus dem Trainingslager in Marseille angereist und fahren auch gleich zu den Pre-Olympics wieder runter. Deshalb haben wir hier nicht das Top-Material am Start."