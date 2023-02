Hochseesegler Boris Herrmann ist am Sonntag mit Malizia in die Königsetappe des Ocean Race gestartet.

Hamburg (SID) - Hochseesegler Boris Herrmann ist am Sonntag mit Malizia in die Königsetappe des Ocean Race gestartet. Das Boot des 41-Jährigen kreuzte als Zweiter die Startlinie vor Kapstadt und machte sich um 14:15 Uhr Ortszeit auf den schwierigen Weg in Richtung des brasilianischen Zielhafens Itajai. Zuvor war der Startbereich aufgrund der Sichtung von Walen verlegt worden.

Die dritte Etappe ist mit 12.750 Seemeilen der längste Streckenabschnitt in der 50-jährigen Geschichte der Regatta. Die Route führt Herrmann und Co. über rund einen Monat durch den Südlichen Ozean entlang der Eisgrenze vorbei an den drei berühmten Kaps der Guten Hoffnung, Leeuwin und Hoorn. Es werden extreme Wetterbedingungen erwartet.

Herrmann, der nach einer Verbrühung am Fuß die zweite Etappe pausiert hatte, zeigte sich optimistisch, mit seiner Crew angreifen zu können. "Ich freue mich, an Bord zu gehen, der Start hier ist sehr emotional, und wir sind bereit für dieses große Abenteuer", sagte er.

Dies könnte eine Verbesserung des bisherigen vierten Gesamtrangs bedeuten. Die Königsetappe wird doppelt gewertet. Die ersten Punkte werden nahe der Westspitze Neuseelands vergeben, bevor die Wertung des Zieleinlaufs in Itajai folgt.