Planica (SID) - Der dreimalige Saisonsieger Julian Schmid hat sich beim ersten Wettbewerb der Nordischen Kombinierer bei der WM im slowenischen Planica eine exzellente Ausgangsposition für den Medaillenkampf erarbeitet. Der Oberstdorfer flog auf der Normalschanze auf die Bestweite von 104,0 m und geht als Dritter in den Langlauf über 10 km (15.30 Uhr/ZDF und Eurosport).

Sein Rückstand auf den in Führung liegenden Titelverteidiger Jarl Magnus Riiber beträgt 25 Sekunden, allerdings stehen hinter der Form des Norwegers, der zuletzt gesundheitlich angeschlagen mehrfach fehlte, weiterhin Fragezeichen. Riiber geht zeitgleich mit Ryota Yamamoto in die Loipe, der Japaner hat seine Stärken aber auf der Schanze.

Manuel Faißt (Baiersbronn/+1:10 Minute) liegt als zweitbester deutscher Starter auf dem zehnten Rang. Rekordweltmeister Eric Frenzel (Geyer/+1:27) nimmt als 14. gemeinsam mit Olympiasieger Vinzenz Geiger (Oberstdorf/+1:30), der als einer der stärksten Läufer im Feld gilt, die Verfolgung auf. "Ich glaube, ich hätte schon mehr drauf gehabt", sagte Geiger, "jetzt habe ich aber eine ganz ordentliche Ausgangsposition, mal schauen, wie weit es da noch nach vorne gehen kann."

Eine kleinen Rückschlag musste unterdessen der Gesamtweltcupführende Johannes Lamparter hinnehmen. Der Österreicher, 2021 in Oberstdorf Weltmeister von der Großschanze, landete bereits bei 93,5 m und geht mit einem Rückstand von 1:35 Minuten in der Gruppe um Geiger und Frenzel in die Loipe.