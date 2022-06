Köln (SID) - Dem Kombinierer Eric Frenzel gehen auch mit 33 Jahren die Ziele nicht aus. Der dreimalige Olympiasieger träumt davon, im kommenden Winter der nordische Skisportler mit den meisten WM-Medaillen zu werden. "Momentan habe ich gleich viele Medaillen wie Björn Dählie. Wenn ich es schaffe, in Planica oder auch bei der WM darauf in Trondheim diese eine noch zu holen, das wäre schon etwas Cooles", sagte der Sportsoldat in einem Bundeswehr-Interview.

Frenzel hat ebenso wie der ehemalige norwegische Langläufer Dählie bislang 17 Medaillen bei Weltmeisterschaften gewonnen, davon sieben goldene. Nur zwei Frauen waren noch erfolgreicher: die norwegischen Langläuferinnen Marit Björgen (26 Medaillen) und Therese Johaug (19), die beide ihre Karriere bereits beendet haben.

An ein eigenes Karriereende denkt Frenzel noch nicht, für die Zeit danach kann er sich aber eine Trainertätigkeit durchaus vorstellen. "Das ist eine Möglichkeit, die ich mit in die Entscheidung heranziehen werde. Grundsätzlich möchte ich natürlich dem Sport verbunden bleiben. Da werde ich noch abwarten und schauen, welche Tür optimal für mich ist. Das ist ja eine sehr lebensentscheidende Frage", sagte der Sachse.