Die deutschen Fechter gewannen bei den Team-Europameisterschaften im Rahmen der Europaspiele in Krakau in zwei Waffengattungen Bronze.

Die deutschen Fechter haben bei den Team-Europameisterschaften im Rahmen der Europaspiele in Krakau in zwei Waffengattungen Bronze gewonnen. In den Gefechten um die dritten Plätze auf dem Podium jeweils gegen Ungarn setzten sich das deutsche Florett-Team im Frauen-Wettbewerb mit 45:38 und die Säbelfechter des Deutschen Fechter-Bundes (DFeB) noch klarer mit 45:28 durch.

Für die Florettfechterinnen standen Leonie Ebert, Leandra Behr und Anne Sauer auf der Planche. Im Halbfinale war die DFeB-Mannschaft mit 34:45 gegen Frankreich unterlegen gewesen, nachdem das Trio sich im Viertelfinale gegen die Gastgeberinnen mit 41:33 durchgesetzt hatte.

Die deutschen Säbelfechter waren mit Lorenz Kempf, Raoul Bonah und Matyas Szabo für Ungarn zu stark. In der Vorschlussrunde hingegen hatten die drei DFeB-Aktiven Italien zum 45:34-Erfolg gratulieren müssen. In Runde der besten Acht waren Kempf und Co. gegen Spanien mit 45:38 erfolgreich gewesen.

In Krakau sollten bei den Europaspielen ursprünglich komplette Europameisterschaften auch mit Einzelkonkurrenzen stattfinden. Weil Polen aber wegen des Ukraine-Krieges Russen und Belarussen derzeit nicht einreisen lässt und der Weltverband FIE aber Aktiven aus den beiden Aggressorenländern dennoch Chancen auf einen Olympia-Start 2024 in Paris als Einzelsportlern lassen will, wurden die Individual-Wettkämpfe bereits im Vorfeld von Krakau bereits im bulgarischen Plowdiw ausgetragen. Für Team-Wettbewerbe gilt weiterhin international ein Ausschluss russischer und belarussischer Mannschaften.