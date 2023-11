Der europäische Schwimmverband LEN hat neue Austragungsorte für die Wasserball-EM 2024 gefunden. Das ursprünglich in Israel geplante Turnier findet nun in zwei Ländern statt. Während die Männer vom 4. bis 16. Januar ihre Spiele in den kroatischen Städten Dubrovnik und Zagreb austragen, treten die Frauen vom 5. bis 13. Januar in Eindhoven in den Niederlanden an.

Wegen der Angriffe auf Israel hatte der Verband die Europameisterschaften im israelischen Netanya abgesagt. Nun sei man im Interesse der Athleten "froh, dass wir zwei großartige Gastgeber gewinnen konnten", sagte LEN-Präsident Antonio Silva. Laut Mitteilung ermögliche die Entscheidung nun auch einen Qualifikationsweg für die WM in Doha (2. bis 18. Februar) sowie für die Olympischen Spiele im Sommer in Paris.