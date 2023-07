Der deutsche Mehrkampf-Meister Pascal Brendel verpasste am Sonntag bei den deutschen Kunstturn-Meisterschaften am Reck seinen dritten Titel.

Der deutsche Mehrkampf-Meister Pascal Brendel hat am Abschlusstag der deutschen Kunstturn-Meisterschaften in Düsseldorf am Reck seinen dritten Titel verpasst. Nach Rang eins beim Sprung musste sich der 19-Jährige aus Wetzlar am Königsgerät mit dem vierten Platz begnügen, Gold ging an Altmeister Andreas Toba aus Hannover. Neuer deutscher Meister am Barren wurde Tobas Teamkollege Glenn Trebing.

Einen Tag nach ihrem 25. nationalen Titel gewann die deutsche Rekordmeisterin Elisabeth Seitz aus Stuttgart am Boden die Bronzemedaille. Den Sieg holte sich Lea Marie Quaas aus Chemnitz, am Schwebebalken setzte sich die ehemalige Weltmeisterin Pauline Schäfer-Betz (ebenfalls Chemnitz) durch.