Antalya (SID) - Mit drei ersten Plätzen ist Jessica Gadirova bei den Kunstturn-Europameisterschaften in Antalya zur erfolgreichsten Teilnehmerin avanciert. Die 18 Jahre alte Boden-Weltmeisterin triumphierte mit dem britischen Team sowie im Mehrkampf und am Boden. Bei den Männern holte Lokalmatador Adem Asil aus der Türkei (Mehrkampf und Ringe) zwei Titel.

Die abschließenden Gerätefinals am Sonntag wurden ohne deutsche Beteiligung ausgetragen. Die Chemnitzerin Emma Malewski, Titelverteidigerin am Schwebebalken, war bereits im Qualifikations-Wettbewerb nach einem Sturz vorzeitig ausgeschieden. Wegen einer Schulterverletzung fehlte der Olympia-Zweite Lukas Dauser aus Unterhaching.

Am Samstag hatten Vorjahressiegerin Elisabeth Seitz aus Stuttgart am Stufenbarren sowie am Boden Milan Hosseini ( Böckingen) jeweils eine Bronzemedaille gewonnen. 2024 werden die europäischen Titelkämpfe vom 24. April bis 5. Mai in Rimini stattfinden.