Von Antalya über Antwerpen nach Paris - diese olympische Reise beginnt schon am Dienstag bei den Kunstturn-Europameisterschaften in der Türkei.

Hamburg (SID) - Von Antalya über Antwerpen nach Paris - diese olympische Reise beginnt schon am Dienstag bei den Kunstturn-Europameisterschaften in der Türkei. Für die beiden deutschen Riegen geht es dabei in erster Linie um die Qualifikation für die Welttitelkämpfe im Oktober in Belgien. Denn dort werden die Tickets für den olympischen Mannschafts-Wettbewerb vergeben.

Dieser wird sicher ohne Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus stattfinden, die wegen des Angriffskriegs in der Ukraine bei der EM nicht an die Geräte gehen dürfen. Dagegen können die deutsche Rekordmeisterin Elisabeth Seitz aus Stuttgart (Stufenbarren) sowie die Chemnitzerin Emma Malewski ( Schwebebalken) ihre im vergangenen Jahr bei den European Championships in München gewonnenen Titel in Antalya verteidigen.

Das deutsche EM-Aufgebot, Männer: Nick Klessing, Nils Dunkel (beide Halle), Andreas Toba ( Hannover), Lucas Kochan (Cottbus), Pascal Brendel (Wetzlar), Milan Hosseini ( Böckingen). - Frauen: Emma Malewski, Lea Quaas (beide Chemnitz), Elisabeth Seitz ( Stuttgart), Sarah Voss (Köln), Anna-Lena König ( Karlsruhe).

Der EM-Zeitplan, Dienstag: Männer, Qualifikation (09.00 Uhr), Mittwoch: Frauen, Qualifikation (09.00 Uhr), Donnerstag: Männer, Mehrkampf (15.00 Uhr), Freitag: Frauen, Mehrkampf (15.00 Uhr), Samstag: Gerätefinals, Männer und Frauen (12.30 Uhr), Sonntag: Gerätefinals, Männer und Frauen (12.00 Uhr).