Antalya (SID) - Die deutsche Rekordmeisterin Elisabeth Seitz hat bei den Kunstturn-Europameisterschaften in Antalya ihre Chance auf eine erfolgreiche Titelverteidigung am Stufenbarren gewahrt. Die 29 Jahre alte Stuttgarterin qualifizierte sich im Vorkampf mit einer starken Übung für die Medaillenentscheidung am Samstag.

Nicht wiederholen kann hingegen Emma Malewski ihren letztjährigen EM-Triumph am Schwebebalken. Die 18 Jahre alte Chemnitzerin stürzte in der Qualifikation und schied aus.

Die deutsche Riege erreichte ihr Minimalziel und qualifizierte sich mit einem neunten Platz für die Weltmeisterschaften im Oktober in Antwerpen. Dort werden die Tickets für die Olympischen Spiele 2024 in Paris vergeben.