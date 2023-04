Die deutsche Mehrkampf-Meisterin Sarah Voss ist bei der Kunstturn-EM in Antalya in der Vierkampf-Entscheidung nicht über den 16. Platz hinausgekommen.

Antalya (SID) - Die deutsche Mehrkampf-Meisterin Sarah Voss aus Köln ist bei den Kunstturn-Europameisterschaften in Antalya in der Vierkampf-Entscheidung nicht über den 16. Platz hinausgekommen. Die 23-Jährige stürzte am Schwebebalken und am Stufenbarren.

Neue Titelträgerin wurde Jessica Gadirova aus Großbritannien. Der Boden-Weltmeisterin am nächsten kamen Zsofia Kovacs aus Ungarn sowie die Italienerin Alice D'Amato.