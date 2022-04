Sarah Voss aus Köln und die Chemnitzerin Lea Marie Quaas haben sich beim Kunstturn-Weltcup in Baku für das Finale am Stufenbarren qualifiziert.

Baku (SID) - Die deutsche Schwebebalken-Meisterin Sarah Voss aus Köln und die Chemnitzerin Lea Marie Quaas haben sich beim Kunstturn-Weltcup in Baku für das Finale am Stufenbarren qualifiziert. Ausgeschieden sind hingegen der Unterhachinger Felix Remuta und Tom Schultze aus Cottbus.

Das Turnier in der Hauptstadt ist die letzte Weltcup-Veranstaltung vor den Weltmeisterschaften Anfang November in Liverpool. Die europäischen Titelkämpfe finden Mitte August im Rahmen der European Championships in München statt.