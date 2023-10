Kunstturnerin Pauline Schäfer-Betz aus Chemnitz hat am Schwebebalken bei den Weltmeisterschaften in Antwerpen den achten Platz belegt.

Kunstturnerin Pauline Schäfer-Betz aus Chemnitz hat am Schwebebalken bei den Weltmeisterschaften in Antwerpen den achten Platz belegt. Der Sieg ging an Rekord-Weltmeisterin Simone Biles aus den USA vor der Chinesin Zhou Yaqin und Rebeca Andrade aus Brasilien. Die 26-Jährige Schäfer-Betz hat an diesem Gerät bereits einen kompletten Medaillensatz. 2017 gewann sie die Goldmedaille, vier Jahre später die Silbermedaille. 2015 kam die Sportsoldatin auf Rang drei.

Zuvor hatte sich Jake Jarman bei den Männern den Sieg beim Sprung gesichert. Der Brite gewann vor Khoi Young aus den USA und dem Ukrainer Nasar Tschepurni.