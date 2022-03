Hamburg (SID) - Kunstturnerin Elisabeth Seitz ist unter die Buchautorinnen gegangen. Unter dem Titel "Charakterstark - Du hast die Wahl" gibt die deutsche Rekordmeisterin aus Stuttgart auf 144 Seiten Tipps für körperliche und mentale Fitness.

Die 28-Jährige legt derzeit eine Wettkampfpause ein. Ihre diesjährigen Saisonhöhepunkte sind die nationalen Titelkämpfe Ende Juni in Berlin, die Europameisterschaften Mitte August im Rahmen der European Championships in München sowie die WM Anfang November in Liverpool.