Kienbaum (SID) - In Abwesenheit des an der Schulter verletzten Olympia-Zweiten Lukas Dauser ( Unterhaching) hat Lucas Kochan in Kienbaum die EM-Qualifikation der deutschen Kunstturner gewonnen. Der 22 Jahre alte Sportsoldat aus Cottbus siegte vor Pascal Brendel aus Wetzlar, deutscher Meister am Pauschenpferd, sowie dem deutschen Boden-Meister Milan Hosseini ( Böckingen).

Die endgültige Nominierung für die europäischen Titelkämpfe Mitte April in Antalya soll am kommenden Wochenende erfolgen. Die deutschen Athleten müssen in der Türkei in der Teamwertung mindestens Rang 13 belegen, um sich für die WM im Oktober in Antwerpen zu qualifizieren. Dort werden die Olympiatickets für Paris 2024 vergeben.